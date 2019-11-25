Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ali Etlikçi xx, Furkan Ulu xx, Serkan Yıldırım xx


Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mustafa Yılmaz xx, Mahmut Alan x, Ömer Ağırbaş x( Dk. 66 Mehmet Dikmen x ), Furkan Doğan x, Osman Karapınar xx, İbrahim Çalış x( Dk.80 Fatih Yiğit x ), İbrahim Bayram x ( Dk. 55 Samet Daş x), Ali Rıza Sancak x, Eray Kilaborucu xx, Kubilay Çeçen x


K.SİNAN ÜLKÜSPOR: İbrahim Yıldız xx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xx, Harun Karaman xxx, Hasan Göğer xxx, Okan Çetiner xxx ( Dk. 66 Ahmet Polat xx), Okan Özdemir xx, Musa Günay xxx, Furkan Önal xxx, Seyit Nergis xxx ( Dk. 71 Alperen Kısır x ), Tuğra Derecik xx ( Dk. 85 Tolgahan Şerefli xx )


GOLLER: Okan Özdemir Dk. 14, Furkan Önal Dk. 20, Okan Çetiner Dk. 26, Seyit Nergis Dk. 41 Musa Günay Dk. 63, Çağlar Erdemli Dk. 65 ( K.Sinan Ülküspor ) Kubilay Çeçen Dk. 33 Osman Karapınar Dk. 86 ( Buğdaylıspor )


KIRMIZI KART: Kubilay Çeçen Dk. 52 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Karapınar, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Külliye'deki iddialara 'Doğrudur' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirdi: Erdoğan'ın CHP içişlerine karışmasını kastettim
Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 14:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]