Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

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Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.


Stat: Argıncık 1 No'lu Saha


Hakemler: Rıza Öztürk xx, Ahmet İnci xx, Muhammet Ülker xx


Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, İsmail Can Erbaş xx (Dk. 81 Resul Eroğlu x), Atakan Kökkaya xxx, Mustafa Alval xxx, Erdin Kaynar xx, Ümit Ergüner xx (Dk. 80 Emircan Yıldırım x), Uğur Canpolat xxx, Okan Özdemir xxx, Berkay Arı xxx, Erman Çilsal xxx, Cemil Aladağ xx (Dk. 70 Halil Aladağ xx)


Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Erhan Karakaya xx, Umut Tunç xx, Hacı Mert Cingöz xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Cihan Oğuzman xx, Batuhan Alen x, Muhammed Gökten Öztürk x (Dk. 80 Yunus Emre Mert x), Ömer Altınsoy xx, Nufil Mustafa Ünal xx, Salih Bahadır Soylu xx (Dk. 70 Tahircan Çeçen x)


Goller: Erman Çilsal Dk. 25, Mustafa Alval Dk. 40 (K.Sinan Şimşekspor), Yunus Emre Mert Dk. 90 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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