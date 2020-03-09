Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında Talas Anayurtspor ile karşılaşan Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 41'e çıkardı.

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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında Talas Anayurtspor ile karşılaşan Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 41'e çıkardı.


Stat: Erkilet 2 No'lu Saha


Hakemler: Burak Altunel xxx, Turan Çelik xxx, Muhammet Ülker xxx


Gençlerbirliği: Kamil Ateş xxx, Serhat Pakır xx (Dk. 65 Yunus Emre Şahin x), Umut Tunç xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Aziz Çağlar Şahin xxx, Abdullah Can Deniz xx (Dk. 46 Burak Polat xx), Enes Işıktaş xxx, Yunus Emre Mert xxx (Dk. 80 Eren Demir xx), Cihan Oğuzan xx, Nufil Mustafa Ünal xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker x, Doğan Bildin xx, Yaşar Alak x, Önal Baykal xx, Ahmet Sürmeli x, Mustafa Ekinci x (Dk. 25 Durmuş Tarım x), İlker Karadöl x, Kayhan Yılmaz x(Dk. 66 Berkehan Özsoy x), Serkan Bektaş xx, Semihan Gül xx, Metin Yılmaz x (Dk. 55 Umut Delice x)


Goller: Aziz Çağlar Şahin Dk. 75, Cihan Oğuzman Dk. 88 (pen) (Gençlerbirliği), Kayhan Yılmaz Dk. 40 (Talas Anayurtspor)


Kırmızı Kart: Deniz Ülker Dk. 88 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
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