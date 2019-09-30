Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta

10 dakika önce

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor engelini 2-0'lık sonuçla aşmayı bildi.

Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta, System.String[]

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor engelini 2-0'lık sonuçla aşmayı bildi.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Mustafa Soner Yüce xx, Esat Sabuncu xx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Mahmut Alan x, Hamdican Yıldırım x, Furkan x, Osman Kayapınar x, Muhammed Ali x, İbrahim Çalış xx, Mehmet Pamuk x, Ali Rıza Sancak x, Kubilay x, Vedat x


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Buğra Kara xxx, Halis Barbaros xx, Hüseyin Can Taş xxx, İsmail Yılmaz xxx, Mehmet Akpınar xx (Mehmet Ali Öncü xx dk 60), Muhammed Akçiçek xx, Ömer Bozkuş xx, Raşit Şimşek xxx, Mehmet Ali Tanrıkulu xxx, Mehmet Kındık xx


Goller: Osman Kayapınar (dk 6 k.k), Mehmet Ali Öncü dk 72 (Trend Gayrimenkulspor) - KAYSERİ

İsmail Atalay, Mehmet Özet, Mahmut Alan, Kayapınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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