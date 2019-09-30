Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor engelini 2-0'lık sonuçla aşmayı bildi.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Mustafa Soner Yüce xx, Esat Sabuncu xx
Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Mahmut Alan x, Hamdican Yıldırım x, Furkan x, Osman Kayapınar x, Muhammed Ali x, İbrahim Çalış xx, Mehmet Pamuk x, Ali Rıza Sancak x, Kubilay x, Vedat x
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Buğra Kara xxx, Halis Barbaros xx, Hüseyin Can Taş xxx, İsmail Yılmaz xxx, Mehmet Akpınar xx (Mehmet Ali Öncü xx dk 60), Muhammed Akçiçek xx, Ömer Bozkuş xx, Raşit Şimşek xxx, Mehmet Ali Tanrıkulu xxx, Mehmet Kındık xx
Goller: Osman Kayapınar (dk 6 k.k), Mehmet Ali Öncü dk 72 (Trend Gayrimenkulspor) - KAYSERİ