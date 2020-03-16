Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;


Buğdaylıspor 1-3 Develispor


Esen Makina Belsinspor 2-1 Talas Anayurtspor


Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor


Hacılar Erciyesspor 4-1 Kayseri Gençlerbirliği


Kayseri Şekerspor 3-1 Kocasinan Ülküspor


Trend Gayrimenkulspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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