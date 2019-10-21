Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5.hafta karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor, Kayseri Demirspor'u 3-1 mağlup ederek zirve bir adım daha yaklaştı.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha



Hakemler: Arman Erkılıç xx, Furkan Ulu xx, Engin Can Doğan xx



Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Hasan Göğercin xxx, Okan Özdemir xx, Harun Karaman xx, (Uğur Canpolat xx dk.61), Muaz Güzay xxx, Serhat Kahraman xxx, Furkan Önal xxx, Ünal Arslan x, (Talha Çoban xx dk.37), Seyit Nerkiz xxx, Ahmet Polat xx (Turan Derecik xx dk.53)



Kayseri Demirspor: Şenol Burul x, Furkan Erdoğan x, Yusuf Yiğit x, Sadık Aslan x, (Serkan Erdoğan x dk.20), Ali Can Koçer x, Ebubekir Sain x, Ferhat Uğur x, Batuhan Duran x, Nüfil Ünal x, Furkan Taha Kınacı x, Alper Durdu x



Goller: Seyit Nerkiz dk.70 ve 84, Talha Çoban dk.89 (Kocasinan Ülküspor) Alper Durdu dk.15 (Kayseri Demirspor) - KAYSERİ