Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5.hafta karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor, Kayseri Demirspor'u 3-1 mağlup ederek zirve bir adım daha yaklaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5.hafta karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor, Kayseri Demirspor'u 3-1 mağlup ederek zirve bir adım daha yaklaştı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç xx, Furkan Ulu xx, Engin Can Doğan xx


Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Hasan Göğercin xxx, Okan Özdemir xx, Harun Karaman xx, (Uğur Canpolat xx dk.61), Muaz Güzay xxx, Serhat Kahraman xxx, Furkan Önal xxx, Ünal Arslan x, (Talha Çoban xx dk.37), Seyit Nerkiz xxx, Ahmet Polat xx (Turan Derecik xx dk.53)


Kayseri Demirspor: Şenol Burul x, Furkan Erdoğan x, Yusuf Yiğit x, Sadık Aslan x, (Serkan Erdoğan x dk.20), Ali Can Koçer x, Ebubekir Sain x, Ferhat Uğur x, Batuhan Duran x, Nüfil Ünal x, Furkan Taha Kınacı x, Alper Durdu x


Goller: Seyit Nerkiz dk.70 ve 84, Talha Çoban dk.89 (Kocasinan Ülküspor) Alper Durdu dk.15 (Kayseri Demirspor) - KAYSERİ

Can Doğan, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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