Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trend Gayrimenkulspor, Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trend Gayrimenkulspor, Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Suha Adıyaman xxx, Osman Baruk xxx, Furkan Ulu xxx


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xxx, Fatih Ülker xxx, Halil Barbaros xxx, Hüseyin Can Taş xxx, İsmail Yılmaz xxx, Raşit Şimşek xxx, Muhammed Akçiçek xxx, Efekan Korkmaz xxx, Şeyh İsmail Orhan xxx, Mehmet Kındık xxx, (Mehmet Ali Öncü x dk.83), Adem Şener xxx, (Buğra Kara x dk.68)


Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan x, Bahtiyar Ekici x, Fazıl Burak Peker x, (Mustafa Atsız x dk.68), Ozan Kaan Özdemir x, Aziz Çağlar Şahin x, Hasan Pamuk x, Salih Bahadır Soylu x, Mustafa Karakaya x, Erman Deveci x, Selim Yağmur x, (Adem Aktaş x dk.80), Rafet Kayapınar x


Goller: Muhammed Akçiçek dk.15 ve 45, Mehmet Kındık dk.45, Halis Barbaros dk.70 (Trend Gayrimenkulspor), Rafet Kayapınar dk.39, Selim Yağmur dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği)


Kaçan Penaltı: Ozan Kaan Özdemir dk.50 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Hüseyin Can, Adıyaman, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:42 Kaynak: İHA
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