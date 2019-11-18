Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 9.Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 9.Hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Şimşekspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Demirspor'u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 9.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Şimşekspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Demirspor'u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Hakan Çam x, Ahmet Çıtak xx, Kemal Hattatioğlu xx


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel xx, Tugay Oflazoğlu x, Atakan Kökkaya xxx, Erdin Kaynar xxx, A.Kadir Baykaldı xx, Ümit Ergüner xx, Halil Aladağ x (Dk.46 Kürşat Cengiz xx), Emircan Yıldırım xxx, Berkay Arı x (Dk.46 Batuhan Bozkurt Bolat xxx), Abdullah Enes Ozan xx, Kadir Eren Üçal xxx


Kayseri Demirspor: Şenol Burul xx, Muammer Ökelekli xx, Ferhat Uğur xx, Alican Koçer xx, Yusuf Yiğit xxx, Taha Kınacı xx, Ebubekir Sain xx, Batuhan Duran x, Sadık Arslan xx (Dk.78 Anıl Taş x), Furkan Erdoğan xx, Alper Durdu xx (Emircan Koçer x)


Goller: Kürşat Cengiz Dk.46, A.Kadir Baykaldı Dk.60, Atakan Kökkaya Dk.75 (Kocasinan Şimşekspor), Sadık Arslan Dk.35, Alper Durdu Dk.51 (Demirspor)


Kırmızı Kartlar: Tugay Oflazoğlu Dk.56, Abdullah Enes Ozan Dk.63 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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