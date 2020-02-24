Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;


Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor


Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor


Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Şimşekspor


Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor


Develispor 8-1 Talas Anayurtspor


Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:52 Kaynak: İHA
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