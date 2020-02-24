Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;



Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor



Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor



Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor



Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Şimşekspor



Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor



Develispor 8-1 Talas Anayurtspor



Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ