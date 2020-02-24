Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;
Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor
Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor
Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Şimşekspor
Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor
Develispor 8-1 Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ