Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.

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