Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti
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Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.


İşte 5.haftanın sonuçları;


Kayseri Şekerspor 4-1 Hacılar Erciyesspor


Develispor 6-1 Özvatan Gençlikspor


Kayseri Yolspor 3-3 Kayseri Sağlıkspor


Kayseri Gençlerbirliği 2-4 Trend Gayrimenkulspor


Talas Anayurtspor 0-2 Buğdaylıspor


Kocasinan Ülküspor 3-1 Kayseri Demirspor


Esen Makina Belsinspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Kocasinan, Özvatan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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