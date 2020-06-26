Kayseri Süper Amatör Lig, 20 takımla 2 grupta oynanacak

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Süper Amatör Ligi'nin önümüzdeki sezon 20 takımla 2 grup halinde oynanacağını açıkladı.

Soykarcı, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Kurul'un amatör liglerin 2020-2021 sezonunda nasıl oynanacağı ile ilgili gerekli kararları verdiğini belirtti.

Bu karara göre, 2019-2020 futbol sezonunda 14 takımlı oynanan Kayseri Süper Amatör Lig'e 1. Amatör Lig A Grubu'ndan çıkmayı hak eden Başakpınar Belediyespor ve Yavuzspor'un yanı sıra Erciyes Reşadiye Gençlik'in, B Grubu'ndan ise OSB Atletik Spor ile Gültepespor ve Kayserigücü'nün yükseltildiğini kaydetti.

Soykarcı, Kayseri Süper Amatör Lig'in yeni çıkan kulüplerle birlikte 2020-2021 futbol sezonunda 20 takımla 2 grup halinde oynanacağını belirtti.

Öte yandan, önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig ile 2. Amatör Lig birleştirilerek, 4 grupta oynanacak.