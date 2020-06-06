Kayseri Süper Amatör Liginde son 4 hafta heyecanı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.



Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu kararlar sonrası yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de kalan son 4 hafta heyecanı 18 Temmuz'da start alacak. Takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başlarken kalan son 4 haftanın nasıl oynanacağı ise merak konusu. Ligin kalan son 4 haftasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olacak. İşte Süper Amatör Küme'de kalan son 4.Haftanın Maç Programı;



23.Hafta



Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor



Esen Makina Belsinspor- Hacılar Erciyesspor



Kayseri Yolspor- Talas Anayurtspor



Kocasinan Şimşekspor- Özvatan Gençlikspor



Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Demirspor



Kocasinan Ülküspor-Buğdaylıspor



Kayseri Sağlıkspor-Develispor



24.Hafta



Kayseri Demirspor-Kayseri Sağlıkspor



Özvatan Gençlikspor-Trend Gayrimenkulspor



Talas Anayurtspor-Kocasinan Şimşekspor



Hacılar Erciyesspor-Kayseri Yolspor



Kayseri Şekerspor-Esen Makina Belsinspor



Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği



Develispor-Kocasinan Ülküspor



25.Hafta



Kayseri Gençlerbirliği-Develispor



Esen Makina Belsinspor-Buğdaylıspor



Kayseri Yolspor-Kayseri Şekerspor



Kocasinan Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor



Trend Gayrimenkulspor-Talas Anayurtspor



Kayseri Demirspor- Özvatan Gençlikspor



Kayseri Sağlıkspor-Kocasinan Ülküspor



26.Hafta



Develispor-Esen Makina Belsinspor



Özvatan Gençlikspor-Kayseri Sağlıkspor



Talas Anayurtspor- Kayseri Demirspor



Hacılar Erciyesspor-Trend Gayrimenkulspor



Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor



Buğdaylıspor-Kayseri Yolspor



Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği - KAYSERİ