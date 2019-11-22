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Kayseri suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralıKAYSERİ'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında kasa indirme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında kasa indirme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde yaşandı. İddiaya göre, hamallık yapan Suriye uyruklu kardeşler Muhammed Ahmet G. (24) ve Eymen G. (19) ile vatandaşları Yaser El Rabiğ (19), Beşşar Es Rabiğ (23) ve Cevad El Hasan (20) arasında kasa indirme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Muhammed Ahmet G. ve Eymen G. kardeşler, Yaser El Rabiğ, Beşşar Es Rabiğ ve Cevad El Hasan'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. 2 kardeş polis tarafından gözaltına alınırken, 3 yaralı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaser El Rabiğ doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Kayseri'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, babaları ise Zekeriya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KAYSERİ (DHA)

Kayseri suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası 1 ölü, 2 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
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