Kayseri Tabip Odası, Ankara'da düzenlenecek kongreye katılmayacak - Son Dakika

Kayseri Tabip Odası, 26-27 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek Türk Tabipleri Birliği (TTB) 72. Büyük Kongresi'ne katılmayacağını bildirdi.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ciddi düzeyde olduğu aktarıldı.

Kongrenin risk taşıdığı belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da Kovid-19 salgının çok ciddi düzeyde olduğu ve kongreye katılacak hekimlerin arasında Kovid-19 hastalığı açısından risk grubunda olanların da olduğu göz önüne alınarak, yüzlerce hekimin Ankara'da bir araya getirilmesinin yanlış olduğu mevcut Türk Tabipleri Birliği yönetimine iletilmiştir. Buna karşın, TTB yönetimi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da meslektaşlarımızın ve odalarımızın itirazlarına kulak tıkamıştır. Bu kararı protesto ederek, kongreye katılmayacağımızı ilan ediyoruz."

Açıklamada ayrıca Türk Tabipleri Birliği'ni siyasi tartışmaların içine çekenlere karşı da mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.