Kayseri Tabip Odası Başkanı Per'den, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Tabip Odası Başkanı Per'den, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kayseri Tabip Odası Başkanı Per'den, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Per'den, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Per mesajında, İdlib'te şehit olan askerimizin acılarıyla bütün Türkiye'nin yasa boğulduğunu belirtti.

Saldırının Türk milletini derinden yaraladığını vurgulayan Per, şunları kaydetti:

"Katil Esed ve hamisi Rusya birlikte hareket ederek her biri birbirinden kıymetli vatan evlatlarımızı şehit ettiler. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kahraman Türk ordusuna yapılan bu alçak saldırı tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştır. Askerlerimiz gereken cevabı vermiştir ancak yeterli değildir. Bir Türk askerinin tırnağı kadar değeri olmayan Esed ve destekçilerine en ağır şekilde cevap verilmesi en büyük beklentimizdir. Şu an siyasi çekişmeleri ve fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak dünyaya güçlü mesaj verilmesi gerekir. Gün birlik günüdür. Devletimizi ve Türk ordusunu yıpratacak kara propagandalara itibar edilmemeli ve özellikle sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dikkat edilmelidir. Son olarak, şehit olan Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, askerlerimizin ailelerine de sabır dilerim. Türk milletinin başı sağ olsun."

Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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