Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu: "Vatandaşlarımız Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilir" - Son Dakika

Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu: "Vatandaşlarımız Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilir"

02.04.2021 12:15
Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu:

Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu tarafından servis edilen bildiride, vatandaşların Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilecekleri belirtildi.

Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu tarafından servis edilen bildiride, vatandaşların Sinovac ve Pfizer/ Biontech aşılarını güvenle yaptırabilecekleri belirtildi.

Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu'nun bildirisişu şekilde:

"Ülkemizde Sinovac (Coronavac) aşısına ilave olarak Pfizer/Biontech (Comirnaty) aşısının da uygulamaya girmesi ve aşı hakkı tanınan vatandaşlarımıza iki tercih sunulmaya başlanması nedeniyle vatandaşlarımızın zihninde bu iki aşısından hangisini tercih etmeleri gerektiği konusunda soru işaretleri uyanmıştır. Buna ilişkin olarak; Sinovac (Coronavac) aşısı, ülkemizde Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonuna iki doz olmak üzere 15 milyondan fazla kişiye uygulanmıştır. Şimdiye kadar güvenlik ve etkililik yönünden bu aşıya ilişkin şüphe uyandıracak bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Pfizer/Biontech (Comirnaty) aşısı aylardır birçok ülkede milyonlarca insana uygulanmakta olup bu aşının da güvenli ve etkili olduğu görülmüştür. Covid-19 nedeniyle olan ağır hastalık ve ölümden her iki aşının da yüzde 100'e yakın bir oranda koruduğu bilinmektedir. Her aşının nadir de olsa alerji ve yan etki yapma potansiyeli vardır ve hangi tür aşının kimlerde bu olumsuzluklara yol açabileceği öngörülemez. Bu nedenlerle, vatandaşlarımızın her iki aşıyı da güvenle yaptırabileceklerini, tercih için kararsız kalarak zaman kaybetmek yerine bir an önce randevu alarak aşılarını yaptırmalarını ve aşı yaptırmadan önce aşı merkezindeki ilgili doktor ve sağlık çalışanlarını sağlık durumlarına ilişkin olarak bilgilendirmelerini öneririz. Sağlık çalışanları, 60 yaş üstü vatandaşlar, morbid obez olanlar, kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olanlar ve bağışıklık sitemini baskılayan tedavi alanlara ilave olarak, 60 yaş üstü olan bireylerin eşlerine de aşı hakkı tanınmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın elinde olan veriler ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek; aşılama başladıktan sonra, 2 doz aşılanmış olan sağlık çalışanlarının birinci derece aile bireylerinde hasta olma oranı toplumun diğer kesimlerine göre halen yüksekse sağlıkçıların eş, anne, baba ve kardeşlerine de aşılamada öncelik verilmesini öneririz. Salgının yatışması için gerekli olan toplumun büyük bir kesiminin aşılanmasının önündeki en önemli engellerden biri aşı karşıtlığıdır ve bununla etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Halk sağlığına tehdit oluşturan aşı karşıtı söylem ve propagandalara karşı en önemli mücadele aracı ise aşı ve salgına ilişkin bilimsel verilerin doğru ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Sağlık Bakanlığımızı aşıya ilişkin aşı olanların sayısının ötesinde daha ayrıntılı verileri paylaşmaya davet ediyoruz. Ayrıca insanları korkutarak aşı olmalarını engelleyen kişilere, aşı hakkı geldiği halde olmadığı için hasta olan, hastaneye yatan, çevresine hastalığı yayan ve hayatını kaybeden insanların vicdani sorumluluğunu hatırlatırız. Salgının hızının çok arttığı, günlük yeni vaka sayısının 40.000'in üzerine çıktığı ve her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz bugünlerde, salgının bir an önce yatışması ve daha fazla insanımızı kaybetmememiz için, aşılama oranlarının hızla artırılmasına yönelik olarak devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini hatırlatırız." - KAYSERİ

Koronavirüs, Biontech, Kayseri, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu: 'Vatandaşlarımız Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez         
11:47
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı         
11:00
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:28:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu: "Vatandaşlarımız Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei