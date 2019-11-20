Kayseri Tabip Odası Doktora Yapılan Saldırıyı Kınadı

Kayseri Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hakan Karabulut, Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevi başında bir doktorun darp edilmesi olayını şiddetle kınadıklarını ve Tabip Odası olarak başlatılan hukuki sürece müdahil olduklarını söyledi.



Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dr. Hakan Karabulut, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların her geçen gün arttığını belirterek, "Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde "Hastayı görmeden ilaç yazamam" diyen Dr. Ali Has isimli hekim arkadaşımız Mustafa G. İsimli hasta yakını tarafından darp edilmişti. Bununla ilgili Tabip Odası olarak başlatılan yasal sürece müdahil olduk ve konu yakından takip ediliyor" dedi.



Karabulut açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Bu utanç verici saldırıya uğrayan hekimimiz Dr. Ali Has darp edilmesine rağmen görevine devam etmiş ve hekimlik mesleğinin ne kadar fedakarlık gerektirdiğini ispatlamıştır. Hastaları sağlığına kavuşturmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çalışan ve hepimizin ihtiyaç duyduğu anda özveriyle hizmete koşan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıları Kayseri Tabip Odası olarak şiddetle kınıyoruz" dedi. - KAYSERİ