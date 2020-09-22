Kayseri Tabip Odası Kongreye Katılmayacak - Son Dakika

Kayseri Tabip Odası Kongreye Katılmayacak

Kayseri Tabip Odası yaptığı açıklamada, büyük kongre ile ilgili olarak Türk Tabipler Birliğinin almış olduğu kararı protesto ederek kongreye katılmayacağını ilan etti.

Kayseri Tabip Odası Kongreye Katılmayacak, System.String[]

Kayseri Tabip Odası yaptığı açıklamada, büyük kongre ile ilgili olarak Türk Tabipler Birliğinin almış olduğu kararı protesto ederek kongreye katılmayacağını ilan etti.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Türk Tabipleri Birliği, 26-27 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da büyük kongrenin toplanacağını ilan etmiştir. Halen Ankara'da Covid-19 salgının çok ciddi düzeyde olduğu ve kongreye katılacak hekimlerin arasında Covid-19 hastalığı açısından risk grubunda olanların da olduğu göz önüne alınarak, yüzlerce hekimin Ankara'da bir araya getirilmesinin yanlış olduğu mevcut Türk Tabipleri Birliği yönetimine iletilmiştir. Buna karşın, TTB yönetimi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da meslektaşlarımızın ve Tabip Odalarımızın itirazlarına kulak tıkamıştır" ifadesine yer verildi.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu kararı protesto ederek, kongreye katılmayacağımızı ilan ediyoruz. Öncelikli görevi hekim haklarını savunmak olduğu halde, kendi ideolojik amaçlarını önceleyen bir anlayışla meslek odalarımızı yönetmekte olan ve bu nedenle hekimlerin köklü bir meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği'ni siyasi tartışmaların içine çekenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - KAYSERİ

Türk Tabipleri Birliği, Protesto, Kayseri, Kongre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Tabip Odası Kongreye Katılmayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak
İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek         
16:59
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
16:35
Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi         
16:08
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda         
13:54
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı         
12:41
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Tabip Odası Kongreye Katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei