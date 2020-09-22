Kayseri Tabip Odası Kongreye Katılmayacak - Son Dakika

Kayseri Tabip Odası yaptığı açıklamada, büyük kongre ile ilgili olarak Türk Tabipler Birliğinin almış olduğu kararı protesto ederek kongreye katılmayacağını ilan etti.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Türk Tabipleri Birliği, 26-27 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da büyük kongrenin toplanacağını ilan etmiştir. Halen Ankara'da Covid-19 salgının çok ciddi düzeyde olduğu ve kongreye katılacak hekimlerin arasında Covid-19 hastalığı açısından risk grubunda olanların da olduğu göz önüne alınarak, yüzlerce hekimin Ankara'da bir araya getirilmesinin yanlış olduğu mevcut Türk Tabipleri Birliği yönetimine iletilmiştir. Buna karşın, TTB yönetimi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da meslektaşlarımızın ve Tabip Odalarımızın itirazlarına kulak tıkamıştır" ifadesine yer verildi.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu kararı protesto ederek, kongreye katılmayacağımızı ilan ediyoruz. Öncelikli görevi hekim haklarını savunmak olduğu halde, kendi ideolojik amaçlarını önceleyen bir anlayışla meslek odalarımızı yönetmekte olan ve bu nedenle hekimlerin köklü bir meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği'ni siyasi tartışmaların içine çekenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - KAYSERİ