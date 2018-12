Kayseri Tabip Odası'ndan Başkan Çelik'in Önerisine Destek

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, " Şehir hastanesine taşınan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerine Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesinin yerleşkesinin düşünülmesinin sevinçle karşılamış bulunmaktayız" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Per, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in, Hayırseverler İbrahim ve Bekir Özbıyık tarafından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne yaptırılacak olan Tıp Fakültesi binasının protokol töreninde yaptığı öneriyi desteklediklerini söyledi.



Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Şehir hastanesine taşınan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerine Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesinin yerleşkesinin düşünülmesinin sevinçle karşılamış bulunmaktayız. Kayseri Nüfus itibarıyla 8 Milyon nüfusa hitap eden bunun yanında yurt dışından da çok sayıda olmasa da hasta kabul eden bir şehirdir. Bölgenin merkezinde böyle bir mükemmeliyet merkezi düşünülmesi kaliteyi de artıracaktır. Bu öneride bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e de gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin büyük kısmının Şehir Hastanesi olarak Erkilet'e taşınmasından sonra özellikle Şehrin merkezinde ki bazı branşlarda eksiklik belirgin olarak gözlenmektedir. Yoğun Bakım ve Acil hizmetlerinde bu eksiklik belirgin olarak görülmektedir. Konuyu gündeme getiren Çelik başkan inşallah bu işin takipçisi olur. Şehrimizin Sağlık seviyesini daha da artıracağına inandığımız Nuh Naci Yazgan Tıp Fakültesinin açılışını da dört gözle beklerken hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ

