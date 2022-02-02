Kayseri Tabip Odasından sağlıktaki sorunlar için somut adım atılması talebi - Son Dakika

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, hekimlerin özlük haklarında iyileştirme sağlayacak kanun teklifinin 40 gün içinde yeniden Meclis'e getirilmesini istedi.

Şahin, yazılı açıklamasında, yıllardır uygulanan sağlık sisteminin hekimleri yapabileceklerinden daha fazla fedakarlık ister duruma getirdiğini, mevcut sistemde hekimlere yüklenen ve her gün ağırlığı artan yükün taşınacak sınırı çoktan aştığını savundu.

Hekimlerin çoğunun neden bu mesleği seçtiğini sorgular ve işini hevessiz yapar duruma geldiğini öne süren Şahin, birçok meslektaşının bıkkın ve küskün olduğunu, her yıl binlerce hekimin yurt dışına çıktığını, kamudan ayrıldığını belirtti.

Sorunlar karşısında tavır takınmak yerine yapıcı ve çözüm odaklı davranmayı benimsediklerini aktaran Şahin, "Bu açıklama bir tepki ya da serzenişten öte milletimize ve devletimize sevgimizin bir tezahürü olarak uyarı niteliğindedir. Zira bu mesele hekimlerle sınırlı olma halini çoktan aşmış, sağlık sistemimizi çökertmeye doğru ilerleyen bir çığ halini almıştır." ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'na 40 gün kaldığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Sağlık Bakanı ve sayın milletvekilleri öncelikle yaklaşık 2 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra iyileştirileceği vaadiyle ertelenen ve hekimlerin özlük haklarında iyileşme yapacak olan kanun teklifini tekrar Meclis'e getirerek iyi niyetinizi gösterin. Sağlıkta şiddet sorununu çözeceğinizi tavizsiz ve kararlı bir şekilde ifade edin ve buna yönelik somut bir eylem planı açıklayın. Popülizmin çürüttüğü sağlık sistemimizi yenilemeye başlayın. Sorunlarımızı çözmek için biz hekimlerle istişare edin. Ayrıca Kayseri Tabip Odası olarak bugün ilk defa öneriyoruz, bu yıldan itibaren her yıl uygulanmak üzere 14 Mart tarihinde hekimleri resmi olarak izinli ilan edin. Gelin, 14 Mart 2022 bayram gibi bir Tıp Bayramı olsun, kızgınlık ve küskünlükleri unutalım, birlikte bayram yapalım."

Sağlıkta Şiddet Çalıştayı sonuç bildirgesi

Öte yandan Tabip Odası'nca 8 Ocak'ta düzenlenen "Sağlıkta Şiddet-Nedenler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sağlıkta şiddetin nedenlerinin sıralandığı bildirgede, ilk sırada hekim ve sağlık çalışanlarının vatandaşlarının hizmetine kayıtsız şartsız amade oldukları, devletin kendilerine sağlaması gereken destekten mahrum kaldıkları ve zayıf oldukları algısının bilerek veya bilmeyerek siyaset, devlet ve medya yoluyla yaygınlaştırıldığı aktarıldı.

Bildirgede, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik sunulan öneriler arasında ise siyasi irade tarafından sağlıkta şiddetin önemsendiğine ve önlenmesi gerektiğine ilişkin kararlı duruş sergilenmesi, en az hasta hakları kadar hekim ve sağlık çalışanlarının haklarının da önemsenmesi, sağlık sisteminin acilen güncellenmesi, şiddet uygulayanlara yönelik hukuki yaptırımların artırılması gibi 30 madde sıralandı.