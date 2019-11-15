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Kayseri takımları evinde sahaya çıkacak

7 saat önce

Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden iki takım Pazar günü kendi evinde önemli maçlara çıkacak.

Kayseri takımları evinde sahaya çıkacak, System.String[]

Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden iki takım Pazar günü kendi evinde önemli maçlara çıkacak.


Bu sezon Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan iki Kayseri ekibi Kılıçaslanyıldızspor ile Anadolu Yıldızları takımları rakiplerini Pazar günü kendi evlerinde konuk edecek. Ligin ilk haftasını deplasmanda kazanarak liderlik koltuğuna oturan Kılıçaslan Yıldızspor, ligin ikinci maçında Mersin Camspor'u konuk edecek. Erkilet 1 Nolu Saha'da oynanacak maç saat 12.00'da başlayacak. Ligin ilk haftasında deplasmandan 1 puan getiren Anadolu Yıldızları ise aynı gün ve aynı sahada Mersin Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu maç ise saat 14.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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