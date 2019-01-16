Kayseri Talas'ta Fırtına Etkili Oldu
35 dakika önce
Talas'ta saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Talas
'ta saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tablakaya Mahallesi'ndeki caminin minaresine büyük hasar görürken birçok işyeri ve binanın camları patladı, çatıları uçtu. Tv antenleri ve bacalar da zarar gördü.
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:19 Kaynak: DHA
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