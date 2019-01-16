Son Dakika Haberleri: Kayseri Talas'ta Fırtına Etkili Oldu

Kayseri Talas'ta Fırtına Etkili Oldu

35 dakika önce

Talas'ta saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Talas'ta saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tablakaya Mahallesi'ndeki caminin minaresine büyük hasar görürken birçok işyeri ve binanın camları patladı, çatıları uçtu. Tv antenleri ve bacalar da zarar gördü.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Talas, Güncel
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