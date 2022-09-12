Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı

12.09.2022 17:38
Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Dernek bürosundaki seçime üyelerin çoğunluğu katıldı. Tek adayın olduğu seçimde Faruk Başdemir başkan seçildi.

Başdemir, AA muhabirine, 35 yıldır bu hastalıkla ilgili mücadele verdiğini, gençlere yer vermek için görevden ayrıldığını ve derneğin kapandığını söyledi.

Derneğin yeni bir isim altında tekrar kurulduğunu ve 3 yıldır başkanlığını oğlunun yaptığını anlatan Başdemir, şöyle konuştu:

"İkinci yeni genel kurulda özel nedenlerden dolayı oğlum başkanlığı bırakmak istedi. Başka da aday olmadığı için tekrar başkanlığa seçildim. Hedefimiz hastalarımızın sağlık şartların iyileştirilmesine katkı sağlamak. Hem lösemi hem de talasemi hastalarımızın kan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Bunu bulmakta zorlanıyoruz, bunun tedariği konusunda diğer kurumlarla da iş birliği yaparak tüm gücümüzle bu sorunu çözmek istiyoruz. Çocuklarımızın ev ortamını, şartlarını iyileştirmek istiyoruz. En çok da gençlerin eğitim konusunda gayret edeceğiz, meslek kursları başlatacağız."

YORUMLAR
500
Kayseri'de 4 suçtan aranan şüpheli yakalandı Kayseri'de 4 suçtan aranan şüpheli yakalandı Kayseri'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı Kayseri'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement