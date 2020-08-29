Kayseri Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasına Büyükşehir'den destek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının çevre düzenlemesinin bir an önce Büyükşehir ekiplerince gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni binayı gezen Büyükkılıç, binanın çevre düzenlemesi de yapılınca Talas, Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ilçelerine ait tapu ve kadastro birimlerinin tamamının burada tek merkezde toplanacağını belirtti.

Günün koşullarına uygun, modern, açık ofis sistemi ile şeffaf bir şekilde hizmet verileceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ama burada asıl teşekkür yüklenici firma sahibi sayın İbrahim Bey'e. Bu dostumuz yasal olarak bırakma yetkisi olduğu halde inşaatı bırakmadı, tamamladı, bugüne getirdi ve teslim ediyor. Kendisine biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu şehrimize çivi çakan herkese biz teşekkür etmesini bilmeliyiz. Bu anlayış içerisinde çok şükür bunun da bereketini yaşıyoruz. Şehrimizin en seçkin bölgesinde modern güzel bir yapı. Güzel bir çevre ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne ise biz de her zaman olduğu gibi buraya da gerekli katkıyı sağlayıp böyle pırıl pırıl bir eseri kazandırmış olacağız."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ise Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının bitmek üzere olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç'a verdiği destekler için teşekkür etti.