KAYSERİ Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERİ Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü - Son Dakika

KAYSERİ Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

7 saat önce

Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldüKAYSERİ'de bulunan 1500 yıllık tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü.

Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

KAYSERİ'de bulunan 1500 yıllık tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü.

Talas'ın Kiçiköy Mahallesi Harmanlar Sokağı'nda yer alan kayadan oyma Tol Kilisesi'nin girişi sivri kemerli üç bölümden iç mekanı ise 4 bölümden oluşuyor. Yıllarca bakımsız kalan tarihi kilisenin sanat galerisine dönüştürülmesi için Talas Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 9 yıl süren çalışmayla tarihi kilise restore edilerek, sanat galerisine dönüştürüldü. Sanat galerisinde sanatçıların yaptığı eserler sergileniyor.

'BURASI KAYADAN OYMA KİLİSE OLARAK YAPILMIŞ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, restorasyonu tamamlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz yer 1500 yıllık bir mekan. Burası Tol Kilisesi adı verilen kayadan oyma kilise olarak yapılmış. O dönemden bu tarafa kilise olarak kullanılmış. Ancak son zamanlarda burası restorasyonuyla birlikte Kayseri'de ilk defa müstakil bir sanat galerisi olarak hazırlanmış tek bina oldu. Buranın açılışını yakın zamanda yaptık. Burada ilk açılış yaptığımızda Türkiye'nin önemli sanatçıları sergiler açtılar. Mekanda hat, ebru, cilt ve cam sanatı eserleri sergilendi. Bundan sonra artık her ay sanat eserleri burada sergilenecek" dedi.

Başkan Yalçın, restorasyonla güzel bir eserin ortaya çıktığını kaydetti.

KAYSERİ Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
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