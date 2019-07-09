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KAYSERİ Tarihi Vezirhan Çarşısı'nda yangın-2

1 saat önce

Kayseri'de tarihi Vezir Hanı'nda yangınKayseri'de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kayseri'de tarihi Vezir Hanı'nda yangın
Kayseri'de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Öz sokakta bulunan Kapalı Çarşı içindeki Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan Vezir Hanı'nda çıktı. Bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Vezir Hanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın söndürüldü. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da olay yerine gelerek yetkililerden ilgi aldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
KAYSERİ Tarihi Vezirhan Çarşısı'nda yangın-2
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:19 Kaynak: DHA
İtfaiye, Kayseri, Güncel
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