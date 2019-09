Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen Mera Yaz Okulu'nun açılış konuşmasını yapan Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin,"Meselemiz et değil, ot meselesi" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her sene il müdürlüklerinde çalışan personeller için düzenlenen Mera Yaz Okulu, bu sene Kayseri'de açıldı. 16-20 Eylül arasında devam edecek olan yaz okuluna Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinden de katılımcılar geldi.



Mera Yaz Okulu'nun açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, Çayır Mera Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü Davut Özgür, ziraat odası başkanları ve personeller katıldı.



Tarımın istihdamın büyük bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Çayır Mera Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü Davut Özgür, "Geleneksel olarak mera kanununun çıktığı 1998 yılından bu güne, yaz okullarını düzenli olarak yapıyoruz. Ancak il müdürlüklerinin talepleri üzerine, bölgesel ve il bazında da taleplerine karşılık veriyoruz. Bu güne kadar yaklaşık bin 300 personele eğitim verdik. Dünyada artan nüfus ve değişen tüketim alışkanlıkları, iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık tehlikesi ve daralan tabi kaynaklar tarım üretimini giderek arttırmaktadır. Bu nedenle her ülke tarıma ve tabi kaynaklara ayrı bir değer vermekte, korumakta ve güçlendirmeye çalışmaktadır. Tarımın istihdamın önemli bir kısmını sağlamasıyla da ülke ekonomisinin temel taşlarından birisidir" dedi.



Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, kaba yem ile ilgili sorunların çözülmesi halinde et konusunda bir sorunun olmayacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Özellikle mera yaz okulunun Kayseri'de açılmasında gerekli yerlerle görüşmelerimiz sonucu ve Kayseri'yi bölgesel bir il olduğunu varsayarak eğitimin burada yapılması konusunda çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bundan sonraki toplantılarda da yine Kayseri, çevre illeri burada ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Globalleşen dünyada ülkeler arasında yaşanan rekabet ortamında başarılı olmanın ve bu başarıyı sürekli kılmanın en önemli şartı üretimde karlılık ve verimliliktir. Bu ülkede biz hayvancılıkla alakalı verimlilikten bahsediyorsak, maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Burada da en önemli temel ilke girdi maliyetlerini düşürmektir. Hayvancılıkta gider maliyetlerinin yüzde 60-70 kadarının kaba yem olduğunu söyledik. Bu yaz okulunun eğitimlerinin tamamına yakını da mevzuatla alakalı kısımlar dışında bu konu hep göz önünde bulunacak. Herkesin söylediği gibi meselemiz et meselesi değil ot meselesi. Ot ile ilgili meseleleri çözdüğümüz zaman et ile ilgili meseleleri de çözeceğimizden eminim. Yem satın alarak karlı bir hayvancılığın çok da mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü böyle bir durumda taşıma suyuyla değirmen çevirmek gibi bir durum çıkıyor ortaya. İlimiz bu konuda çevre illere baktığımızda şanslı sayılabilecek bir ölçeğe sahip. Biz ülkenin en ücra köşesinde yetişen ve yetiştirilen tüm kaba yemlerin zayi edilmeden, ülkenin hayvancılık yapılan tüm noktalarına ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti sarf etmek durumundayız. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta en önemli kaba yem tedariklerini sağlayan meralarda verimliliği ve yararı arttırmak için arazi kullanımı planlanmalı, otlatma zamanı iyi ayarlanmalı ve erken otlatmadan kaçınılmalı. Bunun için her yıl tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de valiliğimiz gereken talimatları sunmaktadır. Eğitimin ilimiz ve ülkemiz meralarına faydalar sağlayacağını temenni ediyorum. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinden bu eğitim için gelen arkadaşlarımıza da tekrar hoş geldiniz diyorum." - KAYSERİ