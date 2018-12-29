Son Dakika Haberleri: Kayseri Tarım ve Hayvancılık Raporu

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Raporu

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, hazırladıkları 2017 yılı Kayseri Tarım ve Hayvancılık Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Raporu, System.String[]
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, hazırladıkları 2017 yılı Kayseri Tarım ve Hayvancılık Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Bağlamış, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve hayvancılıktaki mevcut durumu ve potansiyellerini göz önünde bulundurarak raporu hazırladıklarını söyledi.

Kayseri'nin tarım arazisi büyüklüğü bakımından Türkiye'de altıncı sırada yer aldığını anlatan Bağlamış, kentte nadasa bırakılan tarım arazisinin ülke ortalamasının iki katı olduğunu dile getirdi.

Tarım ve sanayi iş birliğinin önemine dikkati çeken Bağlamış, şöyle devam etti:

"İlimizde ihtisas OSB kurularak tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması artık elzem hale gelmiştir. Bizim ve üreticilerin en büyük temennisi yem, süt, mazot ve damızlık hayvan teşviklerinin bir devlet politikası haline gelmesidir. Tarım ve Orman Bakanlığımız hayvancılık sektörüne kaynak aktararak üreticilerimizi destekliyor. Biz bu desteklerin artırılmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:04 Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Ekonomi
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