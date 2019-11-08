Kayseri TDP'den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfını (LÖSEV) ziyaret etti.



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle yapılan ziyarette; LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında bilgiler alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, güvenlik ve asayiş konularında yapılan projeler ve engellilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.



Ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren LÖSEV Vakfı yetkilileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri farkındalık oluşturmak ve Emniyet Teşkilatının yanlarında olduğu mesajını vermek amacıyla maske taktı. - KAYSERİ