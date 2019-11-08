Son Dakika Haberleri: Kayseri TDP'den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret
Son Dakika Güncel Kayseri TDP'den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret

Kayseri TDP'den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret

7 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfını (LÖSEV) ziyaret etti.

Kayseri TDP'den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfını (LÖSEV) ziyaret etti.


2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle yapılan ziyarette; LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında bilgiler alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, güvenlik ve asayiş konularında yapılan projeler ve engellilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.


Ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren LÖSEV Vakfı yetkilileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri farkındalık oluşturmak ve Emniyet Teşkilatının yanlarında olduğu mesajını vermek amacıyla maske taktı. - KAYSERİ

Kayseri, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri TDP'den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]