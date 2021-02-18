Kayseri TDP, KADES'i tanıtıyor - Son Dakika

Kayseri TDP, KADES'i tanıtıyor

18.02.2021 11:31
Kayseri TDP, KADES'i tanıtıyor, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile geçtiğimiz bir ay içerisinde 9 bin 639 kişiye ulaşırken, 619 kişiye ise Kadın Acil Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile geçtiğimiz bir ay içerisinde 9 bin 639 kişiye ulaşırken, 619 kişiye ise Kadın Acil Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arasında, genel faaliyet ve çalışmalarında öğrencilere yönelik 7, esnafa yönelik 1 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde 2 bin 408 bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuş, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 92 sosyal yardım faaliyeti, 12 sosyal etkinlik ve 17 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 14 bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 24 metruk yapı bildirimi olmak üzere 38 bildirimde bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 619 kadın vatandaşa KADES uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapılmış, hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 124 işyerine bilgilendirme çalışması yapılmış olup, 5 işyerine güvenlik kamerası taktırılması sağlanmıştır. Korona virüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınması ve kullanılması hakkında taksi durakları, kuaför/berber salonları, işyerleri, alışveriş merkezleri, cami ve pazar yerleri ile park ve bahçelerde 163 bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 1'i engelli olmak üzeri 2 çocuğun doğum günü kutlanmış, polis olmak isteyen 1 engelli gencimiz ziyaret edilerek kendilerine hediye takdim edilmiştir. 05.02.2021 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Şehit Teğmen Nevzat Altuntaş Apartmanında Şehit Köşesi açılışına katılım sağlanmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Ocak 2021 - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında 9.639 vatandaşa ulaşılmış, Genel Güvenlik ve Asayiş, Hırsızlık, Dolandırıcılık, KADES konuları ile ilgili 6 bin 360 adet broşür, afiş, sticker olmak üzere bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri TDP, KADES'i tanıtıyor - Son Dakika


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