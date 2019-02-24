Son Dakika Haberleri: Kayseri Tek Golle Kazandı

Kayseri Tek Golle Kazandı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı. 39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 55. dakikada orta sahadan gelişen Kayserispor atağında Deniz'in verdiği ara pas ile topla buluşan Kravets'in ceza sahası içine girip vurduğu şut az farkla auta çıktı. 59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Şamil'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir noktada Deniz'in dokunduğu top, Konyasporlu Filipovic'e çarparak ağlarla buluştu. 0-1 79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes'in vurduğu sert şut kaleci Serkan'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. 82. dakikada orta sahadan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit Can'ın vurduğu şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti.

KÜNYE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x (Ali Çamdalı dk. 65 x), Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore x (Mücahit Can dk. 56 x), Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Teknik Direktör: Aykut Kocaman Kayserispor: Lung xx,Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx (Levent dk. 90+4 ?), Chery xx (Varela dk. 84 ?), Umut x, Kravets xx (Hasan dk. 67 x) Yedekler: Muammer, Hakan, Berkant, Mert, Asamoah, Nurettin Teknik Direktör: Hikmet Karaman Gol: Deniz (dk. 59) (Kayserispor) Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan, Skubic (Konyaspor), Atila (Kayserispor)

(Mustafa Uslu - Mustafa Beşer/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Atiker Konyaspor, Kayserispor, Spor
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