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Kayseri Temsilcisi Pakkan oldu

13 dakika önce

Kayseri Futbol İl Temsilciliğine Rıfat Pakkan getirildi.

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Kayseri Futbol İl Temsilciliğine Rıfat Pakkan getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, Rıfat Pakkan'ı Kayseri Futbol İl Temsilcisi olarak atadı. 2 yıldır Kayseri Futbol İl Temsilcisi olarak görev yapan Süleyman Özçınar'ın sağlık nedenlerinden ötürü devam etmemesinden sonra Rıfat Pakkan bu göreve getirildi. Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Uzun yıllar futbolun içerisindeyim. Ankara'ya gittiğimden ötürü ara vermiştim. Yeniden yuvaya döndüm ve bu görevi üstlendim. Umarım layıkıyla bu görevi yerine getireceğim. tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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