Son Dakika Haberleri: Kayseri Tffhgd Yönetiminden Kınama

Kayseri Tffhgd Yönetiminden Kınama

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Grupta oynanan Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor maçını yöneten Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakemi Burak Altınel'e ve yardımcı hakeme karşı gerçekleştirilen sportmenlik dışı hareketlerden ötürü Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği...

Kayseri Tffhgd Yönetiminden Kınama, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Grupta oynanan Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor maçını yöneten Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakemi Burak Altınel'e ve yardımcı hakeme karşı gerçekleştirilen sportmenlik dışı hareketlerden ötürü Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi kınama yazısı yayınladı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "10.03.2019 Pazar günü Trabzon İli, Düzköy Stadında oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig, 3. Grup ekiplerinden Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor arasında oynanan müsabaka sonrası çıkan olaylarda Haçka Spor takımının taraftarları müsabakayı yöneten hakemimiz Burak Altınel ve Yardımcı hakemlerimize karşı kötü söz eyleminde bulunup, darp, şiddet ve fiili saldırı gerçekleştirmişlerdir. Kendisine taraftar diyen ama bu sahalarda asla yeri olmayan bu tür kişiler (Holiganlar) temizlenmedikçe futbolun geleceğinden bahsedemeyiz. Bizler, hakem camiası olarak, her zaman futbolun Fair-Play ilkeleri içerisinde oynanmasını sağlamaya çalışacağız. Futbol sevgi, barış, dostluk ve kardeşliktir. Gelişen olaylar sonucunda bu tür seviyesiz ve fütursuzca yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişileri TFFHGD Kayseri Şubesi olarak, Hakemlerimiz adına şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hakemlerimize geçmiş olsun dileklerimizle; her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız" cümleleri kuruldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Kelkit, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Murat Akça ve Ertaç Özbir'i Kadro Dışı Bıraktı Spor Toto Süper Ligde 25. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu

Küme Düşme Potasına Gerileyen Göztepe, Son 5 Yılın En Kısır Sezonunu Yaşıyor Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:44:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Tffhgd Yönetiminden Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]