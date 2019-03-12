Kayseri Tffhgd Yönetiminden Kınama
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Grupta oynanan Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor maçını yöneten Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakemi Burak Altınel'e ve yardımcı hakeme karşı gerçekleştirilen sportmenlik dışı hareketlerden ötürü Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği...
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Grupta oynanan Haçkaspor ile Kelkit
Belediye Hürriyetspor maçını yöneten Kayseri
Bölgesi Bölgesel Hakemi Burak Altınel'e ve yardımcı hakeme karşı gerçekleştirilen sportmenlik dışı hareketlerden ötürü Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi kınama yazısı yayınladı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "10.03.2019 Pazar günü Trabzon
İli, Düzköy
Stadında oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig, 3. Grup ekiplerinden Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor arasında oynanan müsabaka sonrası çıkan olaylarda Haçka Spor takımının taraftarları müsabakayı yöneten hakemimiz Burak Altınel ve Yardımcı hakemlerimize karşı kötü söz eyleminde bulunup, darp, şiddet ve fiili saldırı gerçekleştirmişlerdir. Kendisine taraftar diyen ama bu sahalarda asla yeri olmayan bu tür kişiler (Holiganlar) temizlenmedikçe futbolun geleceğinden bahsedemeyiz. Bizler, hakem camiası olarak, her zaman futbolun Fair-Play ilkeleri içerisinde oynanmasını sağlamaya çalışacağız. Futbol sevgi, barış, dostluk ve kardeşliktir. Gelişen olaylar sonucunda bu tür seviyesiz ve fütursuzca yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişileri TFFHGD Kayseri Şubesi olarak, Hakemlerimiz adına şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hakemlerimize geçmiş olsun dileklerimizle; her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız" cümleleri kuruldu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05 Kaynak: İHA
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