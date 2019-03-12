Kayseri Tffhgd Yönetiminden Kınama

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Yeni Malatyaspor, Murat Akça ve Ertaç Özbir'i Kadro Dışı Bıraktı

Küme Düşme Potasına Gerileyen Göztepe, Son 5 Yılın En Kısır Sezonunu Yaşıyor

Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu