Kayseri Ticaret Borsası
21 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı.
Kayseri
Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,15
|Arpa
|kg
| 1,05
|Kabak çekirdeği
|kg
| 10,00
|Sucuk
|kg
| 51,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 71,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 27,00
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 38,00
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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