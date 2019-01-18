Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.
Kayseri
Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Ortalama Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,15
|Arpa
|kg
| 1,05
|Kabak çekirdeği
|kg
| 10,00
|Sucuk
|kg
| 51,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 72,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 27,00
|Sığır eti (karkas)
|kg
| 22,50
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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