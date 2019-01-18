Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası, System.String[]
Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Ortalama Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Arpakg 1,05
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 51,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 72,00
Dana eti (karkas)kg 27,00
Sığır eti (karkas) kg 22,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Belediye Başkanı Gözyaşlarıyla İstifa Etti

İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:24:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]