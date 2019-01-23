Kayseri Ticaret Borsası
7 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51 lira, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51 lira, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Arpa
|kg
| 1,10
|Kabak çekirdeği
|kg
| 10,00
|Sucuk
|kg
| 51,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 71,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 27,50
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 39,00
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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