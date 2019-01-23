Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

7 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51 lira, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51 lira, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,20
Arpakg 1,10
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 51,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 71,50
Dana eti (karkas)kg 27,50
Kuzu eti (karkas) kg 39,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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