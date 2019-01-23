Kayseri Ticaret Borsası

Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,20 Arpa kg 1,10 Kabak çekirdeği kg 10,00 Sucuk kg 51,00 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 71,50 Dana eti (karkas) kg 27,50 Kuzu eti (karkas) kg 39,00





Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51 lira, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: