Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

2 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Arpakg 1,10
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 51,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 71,50
Dana eti (karkas)kg 27,00
Kuzu eti (karkas) kg 39,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
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