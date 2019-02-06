Kayseri Ticaret Borsası
56 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 78 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Arpa
|kg
| 1,10
|Kabak çekirdeği
|kg
| 10,00
|Sucuk
|kg
| 51,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 78,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 71,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 27,50
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: AA
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