Kayseri Ticaret Borsası
4 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,15
|Arpa
|kg
| 1,10
|Kabak çekirdeği
|kg
| 10,00
|Sucuk
|kg
| 52,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 71,50
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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