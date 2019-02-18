Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

4 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası, System.String[]
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Arpakg 1,10
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 52,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 71,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Galibiyet Sevincini Yaşadı 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, "Evlenecektik" Diye Kendisini Savundu

El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]