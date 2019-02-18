Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,15 Arpa kg 1,10 Kabak çekirdeği kg 10,00 Sucuk kg 52,00 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 71,50

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: