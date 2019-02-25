Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

38 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası, System.String[]
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Arpakg 1,10
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 52,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 71,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

1 Milyarlık TL'lik Derbi Balıkçıların Ağına Yat Takıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]