Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,20 Arpa kg 1,10 Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00 Sucuk kg 51,50 Pastırma (takım) kg 84,60 Pastırma (karaparça) kg 73,50





Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51,50, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: