Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

21 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51,50, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası, System.String[]
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51,50, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,20
Arpakg 1,10
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Sucukkg 51,50
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 73,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]