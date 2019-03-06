Kayseri Ticaret Borsası
21 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51,50, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51,50, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Arpa
|kg
| 1,10
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 12,00
|Sucuk
|kg
| 51,50
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,50
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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