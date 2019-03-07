Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,20 Arpa kg 1,10 Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00 Sucuk kg 52,00 Pastırma (takım) kg 84,00 Pastırma (karaparça) kg 73,00





Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: