Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.
Kayseri
Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Arpa
|kg
| 1,10
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 12,00
|Sucuk
|kg
| 52,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:08 Kaynak: AA
Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor
EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle
Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü
Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti