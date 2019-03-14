Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

21 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,5 lira, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,6 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,5 lira, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,20
Arpakg 1,10
Sucukkg 51,50
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça) kg 73,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
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