Kayseri Ticaret Borsası

Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,20 Arpa kg 1,10 Sucuk kg 51,50 Pastırma (takım) kg 84,60 Pastırma (karaparça) kg 73,50





Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,5 lira, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,6 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: