Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,20
Sucukkg 51,50
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça) kg 73,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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