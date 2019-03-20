Kayseri Ticaret Borsası
2 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Arpa
|kg
| 1,10
|Sucuk
|kg
| 52,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,00
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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