Kayseri Ticaret Borsası
43 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ise ortalama 84 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ise ortalama 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Sucuk
|kg
| 52,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,00
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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