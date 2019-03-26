Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

43 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ise ortalama 84 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ise ortalama 84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,20
Sucukkg 52,00
Pastırma (takım) kg 84,00
Pastırma (karaparça) kg 73,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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