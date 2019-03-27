Kayseri Ticaret Borsası

Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday kg 1,20 Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00 Arpa kg 1,20 Sucuk kg 51,00 Pastırma (takım) kg 84,60 Pastırma (karaparça) kg 73,50 Dana eti (karkas) kg 28,00 Kuzu eti (karkas) kg 40,00





Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: