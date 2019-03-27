Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

2 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51 liradan işlem gördü.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday kg 1,20
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Arpakg 1,20
Sucukkg 51,00
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 28,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
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