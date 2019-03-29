Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

8 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday kg 1,20
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Arpakg 1,20
Sucukkg 52,00
Pastırma (takım) kg 85,00
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 28,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
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