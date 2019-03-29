Kayseri Ticaret Borsası
8 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.
Kayseri
Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday
|kg
| 1,20
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 12,00
|Arpa
|kg
| 1,20
|Sucuk
|kg
| 52,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 85,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 28,00
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:53 Kaynak: AA
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