Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

16 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday kg 1,20
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Sucukkg 52,00
Pastırma (takım) kg 85,00
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 28,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:35 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
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